На Иссык-Куле состоялось открытие экспозиции "Алтайское кочевье"

Сегодня, 21 июля, состоялось официальное открытие экспозиции "Алтайское кочевье". Церемония происходила на территории Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области.

Экспозиция разработана в рамках предстоящего международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". Действие происходит в здании музея и будет посвящено событиям в жизни кочевья – культуре повседневности.

В дополнение к экспозиции на территории центра размещен "живой музей", состоящий из 30 юрт, для демонстрации образа жизни кочевых народов: кыргызов, казахов, татар, башкир, уйгуров, корейцев и других народов.

Для посетителей в течение трех дней будет представлена отдельная культурно-этнографическая программа с танцевальными и музыкальными номерами.

Также будет представлена еще одна экспозиция – "Седло мальчика (айырмач)". Высота седла составляет три метра, оно станет одним из первых арт-объектов. Скульптура сделана из стали, она является укрупненной копией седла, хранящегося в Государственном историческом музее.

Оригинал датируется концом 19-го века, седло было найдено во время экспедиции в с. Дархан Иссык-Кульской области в 1952 году.

В дальнейшем экспозиции будут открыты для всех желающих до 31 августа текущего года.