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На Иссык-Куле состоялось открытие экспозиции "Алтайское кочевье"

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Родион Решетов

Сегодня, 21 июля, состоялось официальное открытие экспозиции "Алтайское кочевье". Церемония происходила на территории Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области.

Экспозиция разработана в рамках предстоящего международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". Действие происходит в здании музея и будет посвящено событиям в жизни кочевья – культуре повседневности.

В дополнение к экспозиции на территории центра размещен "живой музей", состоящий из 30 юрт, для демонстрации образа жизни кочевых народов: кыргызов, казахов, татар, башкир, уйгуров, корейцев и других народов.

Для посетителей в течение трех дней будет представлена отдельная культурно-этнографическая программа с танцевальными и музыкальными номерами.

Также будет представлена еще одна экспозиция – "Седло мальчика (айырмач)". Высота седла составляет три метра, оно станет одним из первых арт-объектов. Скульптура сделана из стали, она является укрупненной копией седла, хранящегося в Государственном историческом музее.

Оригинал датируется концом 19-го века, седло было найдено во время экспедиции в с. Дархан Иссык-Кульской области в 1952 году.

В дальнейшем экспозиции будут открыты для всех желающих до 31 августа текущего года.

URL: http://www.vb.kg/363606
Теги:
Иссык-Кульская область, национальные виды спорта, культура
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Комментарии
смит и вессон
21.07.2017, 10:46

начинания и идеи хорошие..исполнение желает оставлять лучшего...но с чего то и как то надо начинать..будем надееться что это не останется одноразовым актом..

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Жалоба модератору
Чолпон Шакирова
21.07.2017, 11:28
Карма: -25
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Плюсов: 71
Минусов: 96
Комментариев: 87

красиво, мы должны помнить свои корни!

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Жалоба модератору
сули мули
21.07.2017, 11:39
Карма: -44
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 74
Минусов: 118
Комментариев: 120

Да здравствует ПАНТЮРК!!! Блестящая идея, организовать такое мероприятие. 

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Жалоба модератору
Марк Бойтон
21.07.2017, 11:44
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Плюсов: 19
Минусов: 6
Комментариев: 58

Выставка будет интересна не только туристам, но и кыргызстанцам. Еду сегодня на Иссык-Куль обязательно заеду и посмотрю.

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Жалоба модератору
сс
21.07.2017, 11:47

1)Кыргыз,Казак,Алтай,Хакас,Тувин

2)Калмык,Якут,Бурят

3)Япон, Корея,Монгол элдери бирге кошулуп бир кыргыз тил,бир мамлекет "Кыргыз каганаты деп айтылса кана эле)))

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Жалоба модератору
Улук Төлөгөнов
21.07.2017, 12:17
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

А.Атамбаевка рахмат,ушундай иштерди биздин лидерлер көп-көп жасай берсе,акырын согуш жок эле биригип алмакбыз,жеңишке даңк.

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Жалоба модератору
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