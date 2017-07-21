Посольство КР в РФ призывает мигрантов пройти биометрическую регистрацию

Кыргызское посольство в Москве начало подготовку к предстоящим президентским выборам. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

В рамках работ по сбору биометрических данных сотрудники посольства осуществили шесть выездов в учреждения и предприятия города Москвы и Московской области. Это были клининговые центры, станции технического обслуживания, рынки, магазины, кафе, где работают граждане Кыргызстана. Трудовых мигрантов предупредили, что без биометрической регистрации они не смогут проголосовать на выборах.

"Посольство призывает граждан, не сдавших биометрические данные, пройти биометрическую регистрацию в пунктах сбора биометрических данных в консульском отделе посольства, представительстве Государственной службы миграции при ПКР в Москве, которые открыты ежедневно с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Гражданам, ранее прошедшим биометрическую регистрацию в Кыргызстане, необходимо заполнить в консульском отделе посольства заявление о смене избирательного адреса для включения их в список избирателей по городу Москва", - предупредили в посольстве.

Напомним, с 2015 года кыргызстанцы могут проголосовать только при наличии биометрической регистрации. Большинство трудовых мигрантов из КР за рубежом не проходили биометрическую регистрацию или не состоят на консульском учете. Так, при проведении парламентских выборов в 2015 году из 740 тыс. кыргызстанцев за рубежом только 14 тыс. имели право голосовать. Больше всего кыргызстанских мигрантов проживает в России. По последним данным, там находятся около 570 тыс. соотечественников.