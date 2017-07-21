Курс доллара опустился ниже 68,5 сома. Почему лихорадит валютный рынок?

Минувшая неделя отмечена нестабильностью на валютном рынке. Доллар, который в начале месяца уверенно рос и вплотную подбирался к отметке в 70 сомов, теперь так же стремительно сдает позиции. Интервенция Нацбанка КР, проведенная во вторник, когда регулятор купил 14 миллионов долларов, существенного влияния на ситуацию не оказала. Курс американской валюты продолжил падение.

Сегодня в столичных обменках за доллар дают 68,0–68,3 сома, продажи держатся в коридоре 68,5–68,7 сома. Укрепление национальной валюты эксперты связывают с высоким спросом на нее, вызванным сезонными факторами. В разгар туристического сезона экономика республики получила приток иностранной валюты.

В то же время специалисты не видят в происходящем ничего страшного, так как Национальный банк имеет все необходимые инструменты и резервы для сглаживания резких скачков курса.