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Атамбаев: Новая трасса Балыкчы-Корумду будет готова к весне 2018 года

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Родион Решетов

Сегодня, 21 июля, в ходе официального открытия экспозиции "Алтайское кочевье" президент Алмазбек Атамбаев поздравил всех участников мероприятия с этим знаменательным событием.

Глава государства обратился ко всем гостям со словами о том, что поездка делегатов из-за рубежа принесет практическую пользу Иссык-Кульской области. И это уже сказывается на ремонте главной автодороги.

"То, что уже закончено, вы видите, это уже все на уровне. Но я думаю, что уже к следующей весне вся дорога от Балыкчы будет абсолютно новенькой. Ну на сезон мы, конечно, постройку дороги приостановили. Я думаю, что аэропорт нашим гостям тоже нравится", - сказал президент.

URL: http://www.vb.kg/363617
Теги:
Алмазбек Атамбаев, дороги, Иссык-Кульская область, президент, ремонт
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Комментарии
Адилет Кадыров
21.07.2017, 11:46
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Такие новости только радуют. Надеюсь наши чиновники все сделают до мая. Президенту надо лично проконтролировать всё!

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