Атамбаев: Новая трасса Балыкчы-Корумду будет готова к весне 2018 года

Сегодня, 21 июля, в ходе официального открытия экспозиции "Алтайское кочевье" президент Алмазбек Атамбаев поздравил всех участников мероприятия с этим знаменательным событием.

Глава государства обратился ко всем гостям со словами о том, что поездка делегатов из-за рубежа принесет практическую пользу Иссык-Кульской области. И это уже сказывается на ремонте главной автодороги.

"То, что уже закончено, вы видите, это уже все на уровне. Но я думаю, что уже к следующей весне вся дорога от Балыкчы будет абсолютно новенькой. Ну на сезон мы, конечно, постройку дороги приостановили. Я думаю, что аэропорт нашим гостям тоже нравится", - сказал президент.