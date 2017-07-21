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Албек Ибраимов и посол Республики Беларусь обсудили перспективы развития

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Глеб Куренев

Градоначальник Бишкека Албек Ибраимов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Кыргызстане обсудил перспективы двустороннего развития. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Мэр столицы и Андрей Страчко обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.

На встрече также были вице-мэр столицы Геннадий Милицкий и советник посла Республики Беларусь Василий Новак.

Стоит отметить, что деловые отношения между Кыргызстаном и Республикой Беларусь начались в 1993 году. В 2009 году товарооборот между странами составил около 65 млн долларов США. В настоящее время страны ведут проработку нескольких взаимовыгодных проектов.

URL: http://www.vb.kg/363618
Теги:
мэрия, посольство, Бишкек, Албек Ибраимов
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