Албек Ибраимов и посол Республики Беларусь обсудили перспективы развития

Градоначальник Бишкека Албек Ибраимов в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Кыргызстане обсудил перспективы двустороннего развития. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Мэр столицы и Андрей Страчко обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.

На встрече также были вице-мэр столицы Геннадий Милицкий и советник посла Республики Беларусь Василий Новак.

Стоит отметить, что деловые отношения между Кыргызстаном и Республикой Беларусь начались в 1993 году. В 2009 году товарооборот между странами составил около 65 млн долларов США. В настоящее время страны ведут проработку нескольких взаимовыгодных проектов.