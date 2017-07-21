В Кыргызстане разрешили ввозить некоторые виды праворульных машин

А че леворульных пожарных машин найти нельзя? Учитывая они будут ехать на большой скорости в случае чего
Правительство КР разрешит ввоз праворульных машин. Соответствующее распоряжение 18 июля подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
Отметим, с 2015 года в Кыргызстане запрещен ввоз праворульных автомобилей. Инициатором запрета являлось МВД. Закон направлен на снижение числа ДТП с участием "праворукого" автотранспорта.
Новый перечень разрешенных к ввозу праворульных машин касается лишь специального транспорта для городских нужд, спасательных и сельскохозяйственных машин.
Виды транспортных средств, разрешенных к ввозу:
|№
|Виды транспортных средств
|1.
|Автокраны, автобуровые, автобетономешалки
|Для строительства и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования
|2.
|Поливомоечные, мусороуборочные, снегоуборочные, ассенизаторы
|Для коммунальных нужд
|3.
|Пожарные
|Для тушения пожаров
|4.
|Аварийно-спасательные
|Для проведения аварийно-спасательных работ
|5.
|Тракторы и самоходные технологические машины
|Для обеспечения сельскохозяйственного производства