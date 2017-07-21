В Кыргызстане разрешили ввозить некоторые виды праворульных машин

Правительство КР разрешит ввоз праворульных машин. Соответствующее распоряжение 18 июля подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, с 2015 года в Кыргызстане запрещен ввоз праворульных автомобилей. Инициатором запрета являлось МВД. Закон направлен на снижение числа ДТП с участием "праворукого" автотранспорта.

Новый перечень разрешенных к ввозу праворульных машин касается лишь специального транспорта для городских нужд, спасательных и сельскохозяйственных машин.

Виды транспортных средств, разрешенных к ввозу: