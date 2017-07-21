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В Кыргызстане разрешили ввозить некоторые виды праворульных машин

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Айдана Абдуваитова

Правительство КР разрешит ввоз праворульных машин. Соответствующее распоряжение 18 июля подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, с 2015 года в Кыргызстане запрещен ввоз праворульных автомобилей. Инициатором запрета являлось МВД. Закон направлен на снижение числа ДТП с участием "праворукого" автотранспорта.

Новый перечень разрешенных к ввозу праворульных машин касается лишь специального транспорта для городских нужд, спасательных и сельскохозяйственных машин.

Виды транспортных средств, разрешенных к ввозу:

Виды транспортных средств
1.
Автокраны, автобуровые, автобетономешалкиДля строительства и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования
2.
Поливомоечные, мусороуборочные, снегоуборочные, ассенизаторыДля коммунальных нужд
3.
ПожарныеДля тушения пожаров
4.
Аварийно-спасательныеДля проведения аварийно-спасательных работ
5.
Тракторы и самоходные технологические машиныДля обеспечения сельскохозяйственного производства

URL: http://www.vb.kg/363619
Теги:
правительство, транспорт
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Комментарии
гога
21.07.2017, 13:19

А че леворульных пожарных машин найти нельзя? Учитывая они будут ехать на большой скорости в случае чего

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Медет Осмоналиев
21.07.2017, 14:56
Карма: +83
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 199
Минусов: 116
Комментариев: 418

Японские праворульки качественные и дешевые. Леворульных аналогов по соотношению цены и качества зачастую просто не найти.

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