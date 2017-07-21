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Атамбаев: Мы все братья, по большому счету, все люди на планете – братья

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Родион Решетов

Сегодня, 21 июля, Алмазбек Атамбаев во время открытия экспозиции "Алтайское кочевье" рассказал, что словосочетание "кырк уз" переводится как "сорок народов", и в этом была сила "кара кыргызов" – в единстве и сплоченности, и что само словосочетание "кара кыргыз" переводится как "большой кыргыз".

Президент отметил, что маленький народ не смог бы создать Великий каганат, который располагался на огромной территории, и после его развала везде остались кыргызы. Поэтому и сейчас кыргызстанский народ должен использовать опыт предков и ценить единство.

"Многонациональный народ Кыргызстана должен всегда быть единым. Мы все братья, по большому счету, все люди на планете – братья. Никогда нельзя делить людей по языку и цвету кожи. Кто-то может, если не знает историю, не поверить, что у нас был один язык с японцами и корейцами, ну у якутов есть еще кое-какие слова, но мы на самом деле должны это помнить. Бог создал нас всех одинаковыми", – сказал Атамбаев.

После глава Кыргызстана объявил о старте соревнования по скоростному сбору юрт. В состязании приняли участие команды из нескольких стран, но в итоге победила дружба.

Затем президент прошел по юртам народов, чьи культуры были представлены в "живом музее".

URL: http://www.vb.kg/363622
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Иссык-Кульская область, президент, культура
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Комментарии
Медер Айбекович
21.07.2017, 13:31
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Плюсов: 52
Минусов: 79
Комментариев: 83

Многонациональный народ Кыргызстана должен всегда быть единым. 

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Асель Бадыева
21.07.2017, 13:45
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Это прекрассное событие для научных деятелей и историков Алтаистов, которые мечтали, чтобы вытащить этот вопрос на такой международный высокий уровень! Я очень рада, что Кыргызстан в очередной раз стал страной - центром цивилизации кочевников. Молодец Президент! 

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Медет Осмоналиев
21.07.2017, 15:05
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В последние годы у нас действительно активно стали проводиться международные культурные мероприятия. Мы всегда позиционировали себя туристической страной, но раньше ничего для этого не делалось, 

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