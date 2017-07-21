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МИД: Среди пострадавших от землетрясения в Турции граждан Кыргызстана нет

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Айдана Абдуваитова

По предварительным данным, среди пострадавших и погибших в результате сильного землетрясения в Турции граждан Кыргызстана нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июля возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение. По разным оценкам, его мощность составляла от 6,7 до 6,9 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум, а также в 16 км от греческого острова Кос и в 90 км от острова Родос. Местные СМИ сообщают о 70 пострадавших в городе Бодрум и 2 погибших. Также сообщается, что землетрясение привело к образованию небольшого цунами, из-за чего произошло подтопление некоторых отелей, расположенных на побережье города-курорта Мармарис.

Министерство иностранных дел КР и посольство Кыргызстана в Турции следят за развитием ситуации.

"По предварительной информации, граждане КР среди погибших и пострадавших отсутствуют. Посольство Кыргызстана в Турции находится на постоянной связи с местными компетентными органами в целях оперативного отслеживания ситуации", - отметили в МИДе.

Отметим, по официальным данным, в Турции проживает около 15 тыс. граждан Кыргызстана, однако в летний сезон количество выезжающих в Турцию на заработки существенно увеличивается. Большинство кыргызстанцев работают в курортных городах.

URL: http://www.vb.kg/363628
Теги:
землетрясение, соотечественники, Турция, МИД
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