Иракские силовики при штурме Мосула потеряли 20 тысяч убитыми и ранеными

Потери Вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула составили около 20 тысяч погибших и раненых. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

По его словам, штурмующие старались не разрушить город больше, чем было необходимо. Все исходили из того, что битва может затянуться - в итоге она длилась 9 месяцев. "Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода", - добавил аль-Малики.

19 июля британское издание The Independent сообщило, что за время боев в Мосуле погибли около 40 тысяч мирных жителей.

В конце марта обеспокоенность по поводу роста числа жертв среди гражданского населения при освобождении Мосула выразила ООН. Тогда же генерал-лейтенант американской армии Стивен Таунсенд признал причастность ВВС США к удару по Мосулу, в результате которого погибли около 200 мирных жителей.

Операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" началась в октябре прошлого года. В ней были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования, отряды курдского ополчения и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывала авиация международной коалиции во главе с США. Официально об освобождении города было объявлено 9 июля.