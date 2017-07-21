Погода
$ 68.02 - 68.32
€ 78.75 - 79.55

Иракские силовики при штурме Мосула потеряли 20 тысяч убитыми и ранеными

256  0
www

Потери Вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула составили около 20 тысяч погибших и раненых. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

По его словам, штурмующие старались не разрушить город больше, чем было необходимо. Все исходили из того, что битва может затянуться - в итоге она длилась 9 месяцев. "Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода", - добавил аль-Малики.

19 июля британское издание The Independent сообщило, что за время боев в Мосуле погибли около 40 тысяч мирных жителей.

В конце марта обеспокоенность по поводу роста числа жертв среди гражданского населения при освобождении Мосула выразила ООН. Тогда же генерал-лейтенант американской армии Стивен Таунсенд признал причастность ВВС США к удару по Мосулу, в результате которого погибли около 200 мирных жителей.

Операция по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" началась в октябре прошлого года. В ней были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования, отряды курдского ополчения и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывала авиация международной коалиции во главе с США. Официально об освобождении города было объявлено 9 июля.

URL: http://www.vb.kg/363629
Теги:
Ирак, терроризм
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  