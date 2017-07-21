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Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку из-за кофеварки

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Лайнер немецкой авиакомпании Lufthansa экстренно приземлился на Кипре из-за поломки бортовой кофеварки. Об этом пишет газета Stuttgarter Zeitung.

Инцидент произошел в четверг, 20 июля, во время перелета из Мюнхена в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. В салоне самолета со 186 пассажирами стал ощущаться запах гари.

В связи с этим экипаж принял решение о внеплановой посадке в кипрском международном аэропорту Ларнака. Пассажиры были эвакуированы, после чего выяснилось, что источником запаха оказалась неисправная кофемашина. Удалось ли в итоге воздушному судну долететь до пункта назначения, не уточняется.

Во вторник, 18 июля, другой лайнер Lufthansa вынужден был сесть в аэропорту турецкой Анкары. Направлявшийся из Франкфурта-на-Майне в иракский город Эрбиль самолет не смог попасть туда из-за чрезмерной жары в данном населенном пункте.

URL: http://www.vb.kg/363631
Теги:
авиация
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