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В суде по делу Жапарова приступили к исследованию материалов

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Аида Джумашева

Сегодня, 21 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Суд приступил к исследованию материалов уголовного дела. 

В начале процесса председательствующий на процессе судья Эмил Каипов сообщил, что зачитает те материалы, которые касаются Жапарова.

Однако адвокат подсудимого и сам Жапаров выступили против, сказав, что важно огласить все пять томов дела.

В итоге судья сообщил, что он огласит материалы, запрашиваемые защитой и подсудимым. 

URL: http://www.vb.kg/363635
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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