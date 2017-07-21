В суде по делу Жапарова приступили к исследованию материалов

Сегодня, 21 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Суд приступил к исследованию материалов уголовного дела.

В начале процесса председательствующий на процессе судья Эмил Каипов сообщил, что зачитает те материалы, которые касаются Жапарова.

Однако адвокат подсудимого и сам Жапаров выступили против, сказав, что важно огласить все пять томов дела.

В итоге судья сообщил, что он огласит материалы, запрашиваемые защитой и подсудимым.