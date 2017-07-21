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Более 2,5 млрд сомов задолжали кыргызстанцы в виде налогов

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Айдана Абдуваитова

Налоговая задолженность с начала года составила почти 2,5 млрд сомов. Об этом стало известно сегодня, 21 июля, в ходе заседания коллегии Государственной налоговой службы по итогам работы за 1-е полугодие текущего года.

По данным ГНС КР, за отчетный период собрано более 33 млрд сомов в виде налогов и платежей, что на 136 млн сомов превышает установленный план. В ГНС отметили, что по сравнению с данными за 1-е полугодие 2016 года налоговое поступление увеличилось на 2 млрд 568,6 млн сомов, или на 8,3%. Без учета поступлений по налогу с продаж сбор налогов увеличился на 4 млрд 201 млн сомов, или на 15,3%.

Несмотря на выполнение установленного плана в целом по республике, прогнозные показатели по сбору налогов в бюджет страны не обеспечил ряд территориальных налоговых органов. В том числе налоговые органы по Свердловскому и Ленинскому районам Бишкека, Жумгальскому району Нарынской области, по городу Талас, а также управление ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Ош и Ошской области.

За 6 месяцев текущего года отмечалось перевыполнение плана-прогноза по следующим видам налогов:

  1. налог за пользование недрами выполнен на 119,2%,
  2. налог на недвижимое имущество – 116,2%,
  3. налог на доходы золотодобывающих компаний – 114,7%,
  4. НДС на импорт из ЕАЭС – 100,7%,
  5. земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями – 113,9%.

Налог на валовой доход от "Кумтора" исполнен на 128%, налог на проценты – 102,1%, неналоговые поступления – 129,1%, земельный налог за использование земель несельскохозяйственного назначения ¬ 122,6%.

Наиболее существенные налоговые отчисления произведены:

  1. цветной металлургией – 20%,
  2. предприятиями торговли – 14%,
  3. связи – 9%,
  4. прочей деятельностью – 10%,
  5. строительством – 5%,
  6. профессиональной деятельностью – 5%,
  7. электроэнергетикой – 6%,
  8. финансовыми услугами – 4%,
  9. транспортом – 3%,
  10. прочими отраслями промышленности – 3%.

Налоговая задолженность по состоянию на 1 июля текущего года составила 2 млрд 541,5 млн сомов.

Из общей суммы налоговой задолженности безнадежная задолженность составляет 738,2 млн сомов по 1888 налогоплательщикам, это 29% от всей суммы налоговой задолженности. После принудительного взыскания налоговой задолженности в бюджет поступили еще 1 млрд. 687,4 млн сомов. Произведена 1871 опись имущества на сумму 641,1 млн сомов.

В судебные органы для рассмотрения передано 1089 материалов на сумму 686,6 млн сомов, из них по 322 материалам на сумму 186 млн сомов вынесено решение в пользу бюджета.

За несвоевременную уплату налогов в бюджет наложено 4260 административных штрафов на 19,6 млн сомов, из них в бюджет взыскано 12,7 млн сомов.

Всего за первое полугодие текущего года налоговые органы республики провели 6066 налоговых проверок субъектов предпринимательства.

По результатам произведенных налоговых проверок дополнительно начислено в бюджет заниженных (сокрытых) сумм налогов в размере 7 млрд 660,1 млн сомов, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года больше на 2 млрд 995,7 млн сомов, или на 64%.

Поступление по материалам налоговых проверок составило 2 млрд 126,8 млн сомов.

URL: http://www.vb.kg/363639
Теги:
ГНС, налоги
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