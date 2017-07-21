Погода
$ 68.02 - 68.32
€ 78.75 - 79.55

За полгода спортсмены Кыргызстана завоевали 386 медалей

70  0
Гулиза Авазова

За шесть месяцев 2017 года спортсмены Кыргызстана завоевали 386 медалей на международных спортивно-массовых мероприятиях, а также на чемпионатах Азии и мира. Об этом сегодня, 21 июля, сообщил замдиректора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Арпачиев на отчетной коллегии ведомства за первое полугодие.

По его словам, кыргызстанцы за отчетный период завоевали 114 золотых, 116 серебряных и 156 бронзовых медалей.

С начала года одним из крупных состязаний, в котором выступили кыргызстанцы, стали Зимние Азиатские игры в Саппоро (Япония) и Исламские игры в Баку (Азербайджан). На последних спортсмены Кыргызстана завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. В общекомандном зачете Кыргызстан занял 10-е место.

За полгода в стране прошли четыре чемпионата Азии– по армрестлингу, снукеру, дзюдо и ММА. Также были организованы несколько международных турниров - памяти Героя СССР Дуйшенкула Шопокова по боксу, Гран-при памяти Баямана Эркинбаева и другие.

Из массовых состязаний прошли ежегодные республиканские соревнования среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация – процветающая страна", республиканские соревнования среди воспитанников детских домов.

По итогам чемпионата Азии по ММА сборная Кыргызстана завоевала 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, а в общекомандном зачете заняла 1-е место. В чемпионате по снукеру кыргызстанцам не удалось взять медалей, первое командное место оказалось у Индии.

На чемпионате по армрестлингу кыргызстанцы заняли общекомандное первое место, завоевав 83 медали, из которых 27 – золотых, 28 –

серебряных и 28 – бронзовых.

URL: http://www.vb.kg/363642
Теги:
спорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  