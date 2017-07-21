За полгода спортсмены Кыргызстана завоевали 386 медалей

За шесть месяцев 2017 года спортсмены Кыргызстана завоевали 386 медалей на международных спортивно-массовых мероприятиях, а также на чемпионатах Азии и мира. Об этом сегодня, 21 июля, сообщил замдиректора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Арпачиев на отчетной коллегии ведомства за первое полугодие.

По его словам, кыргызстанцы за отчетный период завоевали 114 золотых, 116 серебряных и 156 бронзовых медалей.

С начала года одним из крупных состязаний, в котором выступили кыргызстанцы, стали Зимние Азиатские игры в Саппоро (Япония) и Исламские игры в Баку (Азербайджан). На последних спортсмены Кыргызстана завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. В общекомандном зачете Кыргызстан занял 10-е место.

За полгода в стране прошли четыре чемпионата Азии– по армрестлингу, снукеру, дзюдо и ММА. Также были организованы несколько международных турниров - памяти Героя СССР Дуйшенкула Шопокова по боксу, Гран-при памяти Баямана Эркинбаева и другие.

Из массовых состязаний прошли ежегодные республиканские соревнования среди сельской молодежи под девизом "Здоровая нация – процветающая страна", республиканские соревнования среди воспитанников детских домов.

По итогам чемпионата Азии по ММА сборная Кыргызстана завоевала 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, а в общекомандном зачете заняла 1-е место. В чемпионате по снукеру кыргызстанцам не удалось взять медалей, первое командное место оказалось у Индии.

На чемпионате по армрестлингу кыргызстанцы заняли общекомандное первое место, завоевав 83 медали, из которых 27 – золотых, 28 –

серебряных и 28 – бронзовых.