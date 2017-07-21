В России за склонение к самоубийству разрешили сажать на 15 лет

Государственная дума РФ в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за склонение к самоубийству. Об этом сообщается на сайте парламента в пятницу, 21 июля.

Поясняется, что за побуждение к суициду граждан будут отправлять в тюрьму на 5-10 лет (в настоящее время – максимум на 5 лет). Если при этом погиб несовершеннолетний, беременная женщина или человек, "находящийся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного", то срок увеличивается до 12 лет (сейчас – до 6 лет), а если два человека и более – до 15 лет.

Что касается организации преступной деятельности с помощью распространения информации о способах самоубийства, то за это грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За призывы в Интернете или СМИ – от 5 до 15 лет.

Как отметил один из авторов законопроекта Василий Пискарев ("Единая Россия"), все фракции проголосовали за это единогласно. "Подобное единение подчеркивает острую необходимость принятых мер, главным образом нацеленных на защиту жизни и здоровья граждан, в том числе и детей, от преступной практики побуждения к суицидам", - пояснил он.

Депутат выразил надежду, что новый закон позволит уменьшить количество "групп смерти" в социальных сетях, а позднее и вовсе от них избавиться. Он подчеркнул, что наказывать нужно не только за непосредственное склонение к самоубийству, но и за организацию подобной деятельности. "Должна быть установлена такая же ответственность, как за умышленное убийство", – сказал Пискарев.