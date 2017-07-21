19-летний парень уехал с 14-летней девочкой на Иссык-Куль. Возбуждено дело

В отношении 19-летнего парня, увезшего 14-летнюю девочку на Иссык-Куль, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 21 июля, "ВБ" сообщили в УВД Чуйской области.

Уточняется, что дело возбуждено по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

"Девочку стали искать родители, которые и обратились в милицию. Когда подросток вернулась с парнем в Бишкек, последний, узнав о том, что их ищут, оставил ее возле ЦУМа и уехал. Девушка позвонила матери, и ее вернули домой. Ведутся поиски парня, устанавливается его личность", - проинформировали в ведомстве.