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Сегодня: кандидатов уже 35, образование без поборов, в выходные будет жарко

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Эркин Суротчуев

Кандидатов в президенты уже 35. Желающих побороться за пост главы Кыргызстана день от дня становится все больше и больше. Список разрастается как на дрожжах, пошел уже четвертый десяток претендентов. Безработные и пенсионеры, уголовники, а также бывшие и действующие чиновники, просто чудаки и серьезные бизнесмены – все они хотят быть в Кыргызстане самыми главными.

Есть предположение, что в ближайшие дни список баллотирующихся в президенты пополнится новыми фамилиями, и, может быть, не одним десятком. Но уже совсем скоро начнется и отсев, около половины выдвиженцев слетит при внесении избирательного залога в миллион сомов. Есть риск споткнуться на тестах на знание кыргызского языка. Ну а сбор подписей в поддержку выдвиженцев, которых должно быть не менее 30 тысяч, для подавляющего большинства – уже непосильная задача. Эксперты полагают, что до финиша на президентских выборах вряд ли доберется более 10-ти кандидатов.

Жить в мире и согласии. Отказаться от радикальных идей и вернуться к своим собственным корням и истории призвал президент Атамбаев. "Наши женщины никогда не носили мешки у себя на голове, они всегда были царицами", – заявил глава государства на открытии экспозиции "Алтайское кочевье". Новый культурно-этнографический комплекс расположился на берегу жемчужины Кыргызстана в селе Чон Сары-Ой.

По сути, на Иссык-Куле создается крупный музей под открытым небом – Центр кочевой цивилизации. Сегодня в рамках проходящего в Кыргызстане международного форума открыт только первый павильон, а в перспективе их будет построено множество. Уже несколько стран официально сообщили о своем намерении внести вклад в развитие музея и открыть на территории нового комплекса свои музейно-выставочные площадки, которые будут действовать на Иссык-Куле на постоянной основе.

Очередной террорист. В Оше сотрудниками 10-го управления по борьбе с экстремизмом выявлен боевик, принимавший участие в военных действиях в сирийско-иракской зоне. В ходе обысков по месту проживания подозреваемого были обнаружены агитационные материалы международной террористической организации и взрывные устройства. Сотрудниками МВД добыты фото-, видео- и аудиодоказательства сотрудничества задержанного с активными членами МТО.

По данным следствия, житель города Ош М. А. 1995 года рождения прошел диверсионно-боевую и подрывную подготовку в лагерях ИГИЛ. По прибытии в Кыргызстан занимался пропагандой идей террора и распространением материалов экстремистского содержания. Следствие располагает данными о том, что боевик готовил теракты в южных регионах Кыргызстана. Задержанный водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия.

Кыргызстанцы не пострадали во время сильного землетрясения в Турции. Об этом сообщил МИД республики с пометкой, что информация постоянно уточняется. В ночь на пятницу в Эгейском море были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,7. Эпицентр находился в 10 километрах от турецкого городка Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос – оба места очень популярны у туристов.

В результате землетрясения на турецком и греческом курортах пострадали около ста человек. По уточненной информации, погибших двое. "Посольство Кыргызстана в Турции держит постоянную связь с компетентными органами Бодрума в целях оперативного отслеживания ситуации", – сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Навести порядок в системе образования. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков потребовал запретить любые поборы с детей и их родителей, обеспечить учащихся учебниками и Интернетом, а также в намеченные сроки сдать все школы, строительство которых сейчас ведется. Глава правительства потребовал от руководителей профильных ведомств немедленно принять исчерпывающие меры для решения поставленных задач.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева обратила внимание на то, что незаконные поборы в школах и детских садах развиты преимущественно в Бишкеке. В этом направлении ведется тесная работа со столичным муниципалитетом. Издан специальный приказ мэра, а руководителям всех образовательных учреждений направлено уведомление о недопустимости вымогать с родителей вступительные взносы и заниматься иными видами поборов.

В выходные будет сухо и жарко. Кыргызгидромет распространил прогноз погоды на ближайшие три дня. В субботу и воскресенье днем столбики термометров в Бишкеке поднимутся до +35 и даже могут перешагнуть эту отметку. В долинах на территории республики осадков пока не предвидится, кратковременные дожди возможны лишь в горных районах.

Жаркой будет в Кыргызстане и следующая неделя. По данным сайта Gismeteo, к среде воздух в столице прогреется до +37 градусов. Однако в третьей декаде июля ожидается больше дождей. Несмотря на тенденцию к повышению температуры воздуха, ночи все равно уже будут прохладными. В темное время суток термометры будут показывать +20...+25.

URL: http://www.vb.kg/363646
Теги:
Алмазбек Атамбаев, выборы, землетрясение, Иссык-Кульская область, образование, Ошская область, поборы, погода, президент, Турция, фестиваль, школа, терроризм, Бишкек, Кыргызстан, МВД, МИД, ЦИК
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