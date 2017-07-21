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Ученый: Кочевники не были варварами. В летописи писали либо ЧП, либо ничего

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Родион Решетов

Сегодня, 21 июля, в Иссык-Кульской области проходит вторая часть форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". В ее рамках в селе Чон Сары-Ой прошло открытие исторической композиции с участием президента Алмазбека Атамбаева.

Затем все приглашенные гости отправились в государственную резиденцию в городе Чолпон-Ата. Здесь участники форума обсуждают исторические факты и происхождение языковой культуры алтайских народов. Профессора и доктора наук разделились на три секции.

  1. Современная алтаистика: методология, теории и методы;
  2. История, археология и этнография;
  3. Лингвистика.

Так, чувашский профессор, тюрколог-лингвист Николай Егоров в ходе своего выступления рассказал, что он не согласен с тем, что кочевники считаются только варварами и грабителями. "Это история их так запомнила", – сказал он.

"Вообще исторические документы, письменные культуры фиксируют из ряда вон выходящие вещи. Ну вот живой пример: по дороге проезжают тысячи машин, но это никому не интересно, потому что это в порядке вещей. А в случае с аварией всем интересно: все снимают, все показывают, все кричат. Вот и в исторических документах, в письменных источниках фиксируют нарушения течения нормальной жизни. Это и войны, грабежи, набеги, голод. Вот в русских летописях так и писали: "В этом году ничего не было". Но ведь было же! Рождались тысячи детей, строили дома, а они пишут "ничего не было", - сказал Николай Егоров.

URL: http://www.vb.kg/363649
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