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Авиапассажиры спасли мать с двумя детьми от выдворения из самолета

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Пассажиры колумбийской бюджетной авиакомпании Viva Colombia пришли на помощь матери с двумя детьми, которую хотели снять с рейса из-за конфликта, связанного с ручной кладью. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел перед отправлением лайнера из города Медельин на северо-западе Колумбии в столицу страны Боготу. Сотрудники лоукостера потребовали от Лауры Медины (Laura Medina), уже поднявшейся на борт, дополнительно заплатить 32 доллара за ручную кладь, которая, по их словам, оказалась слишком большой.

В ответ женщина заявила, что у нее нет на это денег. Тогда капитан лайнера потребовал, чтобы Медина покинула самолет. На борт воздушного судна была вызвана полиция.

В итоге другие пассажиры рейса собрали требуемую сумму для попутчицы. Вначале персонал Viva Colombia отказался принимать эти деньги, так как их пожертвовали Медине, однако затем пошел на уступки, после чего лайнер вылетел в Боготу.

URL: http://www.vb.kg/363650
Теги:
авиация
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