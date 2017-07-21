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Свидетель по делу Жапарова: Мне дали 15 тыс. сомов на бензин и продукты

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Аида Джумашева

Сегодня, 21 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Суд приступил к исследованию материалов уголовного дела. 

В ходе заседания судья зачитал показания свидетеля - родственника Жапарова Бакыта Куланбаева.

В ходе следствия тот показал, что не знает, кто облил машину бензином 7 октября 2013 года во время митинга на площади Каракола.

"Я лишь пригнал машину на площадь. С Садыром Жапаровым знаком, он является мне дядей со стороны мамы. В последний раз разговаривал с ним летом 2016 года по WhatsApp", - сообщил Куланбаев.

Он рассказал на следствии, что собрание в селе Саруу действительно было. Собравшиеся обсуждали вопросы митинга в Караколе.

"Незадолго до митинга Качаганов, Тчибутов, Маданбеков и другие встретились с родственниками и приближенными Жапарова в селе Покровка рядом со штабом. Качаганов передал мне  деньги в размере 15 тысяч сомов на ГСМ и продукты питания для моих ребят. В день проведения митинга я залил бензин в бак, а в Караколе купил еды. Откуда он получил эти деньги, я не знаю. По слухам, были выделены большие средства. Я получил от Качаганова деньги, а по какой причине и по чьему указанию был захвачен Каптагаев, не знаю", - заявил свидетель.

URL: http://www.vb.kg/363651
Теги:
Садыр Жапаров, суд
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