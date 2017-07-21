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Премьер: К началу учебного года еще 775 школ получат доступ к Интернету

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ВБ

В новом учебном году в 775 школах Кыргызстана появится Интернет, 608 из них уже подключены, по остальным работа завершится к сентябрю текущего года. При этом 27 школ расположены в приграничных районах страны. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 июля, на рабочем совещании по подготовке к новому учебному году.

Глава правительства напомнил, что на сферу образования в республике выделяются значительные средства.

"В Кыргызстане ведется активная работа по внедрению системы электронного управления в государственных органах и образовательных учреждениях. Вопрос построения новой структуры образовательного процесса с применением современных интернет-технологий находится под особым контролем правительства", - подчеркнул премьер-министр.

Жээнбеков поручил соответствующим ведомствам выполнить поставленную задачу к 1 сентября.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева сообщила, что на эти цели в республиканском бюджете на 2017 год предусмотрены 111,8 млн сомов. Она напомнила, что ранее 467 школ уже были подключены к Интернету. В сентябре к ним добавятся еще 775 средних учебных заведений. Таким образом, 60% школ республики получат доступ к Интернету.

Председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев отметил, что подключение всех остальных школ будет завершено в следующем 2018 году в рамках реализации проекта "Таза коом".

URL: http://www.vb.kg/363652
Теги:
Госагентство связи, Министерство образования, дети, Интернет, школа, Сооронбай Жээнбеков
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