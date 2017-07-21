Атамбаев поздравил Рама Натха Ковинда с избранием на пост президента Индии

Алмазбек Атамбаев поздравил Рама Натха Ковинда с избранием на пост президента Республики Индия. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

"Примите мои поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Индия. Выражаю уверенность в том, что Кыргызстан и Индия продолжат укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного партнерства в интересах наших народов и стран", - отмечено в послании главы государства.

Алмазбек Атамбаев пожелал Раму Натху Ковинду крепкого здоровья и больших успехов в реализации всех поставленных целей на ответственном посту, а дружественному народу Индии – мира и благополучия.