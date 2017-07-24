Второе за сутки землетрясение произошло в Кыргызстане

Сегодня, 24 июля, в Чон-Алайском районе произошло землетрясение. Об этом сообщили в МЧС.

По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в 02.13. Эпицентр землетрясения находился в Таджикистане, на территории Кыргызстана толчки ощущались в Чон-Алайском районе силой 3 балла.

Отметим, это второе за сутки землетрясение в Кыргызстане. Вчера, 23 июля, в Нарынской области в горных районах в Ат-Баши и Ак-Талаа примерно в 16.36 также были зафиксированы толчки силой 4,5 балла. В населенных пунктах области толчки ощущались до 2,5-4 баллов.

По данным МЧС, в обоих случаях жертв и разрушений не было.