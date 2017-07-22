На Иссык-Куле открылся центр кочевой цивилизации. Завораживающие экспонаты

В Иссык-Кульской области открылся центр кочевой культуры имени Курманжан Датки. Данный комплекс расположен в селе Чон Сары-Ой.

Вчера, 21 июля, на его открытии комплекса президент КР Алмазбек Атамбаев вручил директору музея золотую маску 5-6 века, найденную в Шамшы. А также подарил старинную карту. Правда как отметил глава республики, это копия, оригинал он передаст когда в музее будет установлена более совершенная система охраны.

Стоит отметить, что по мимо этих артефактов в музее находится еще множество экспонатов. Причем многие из которых действительно заслуживают внимание туристов.

Так здесь представлены древние наконечники стрел и копий, а также воссозданные орудия военных действий.

Также здесь расположены предметы кочевого быта.

Стоит отметить, что в музее находятся и реалистичные муляжи лошадей оформленные в духе древних кочевников.

В здании истории кочевых племен располагается и частичка современности, в виде футболок с логотипом кочевников.

В то время как снаружи гости музея могут увидеть еще два экспоната один из которых является частью цикла работ "Личины". Стоит отметить, что последняя скульптура представляет собой монумент высотой более четырех метров. Ее автором является скульптор Муратбек Джумалиев.

Он отметил, что это не просто скульптура, это голова кочевника, стилизованная под древне-сибирские мотивы.

"В свое время у нас была сильная тяга к поиску идентичности, и мотивы выраженные в этом цикле работ, отражают особые признаки кочевого духа", - сказал Джумалиев.

А совсем рядом с этим огромным памятником находится еще один ""Камень-

сокровищница кочевника". Он изображен в виде огромного расколотого камня. В центре композиции находится золотой кувш по бокам которого растет дикая арча.