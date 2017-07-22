Заработал штаб по оказанию содействия при проведении выборов президента

В зале заседаний мэрии Бишкека состоялось первое заседание городского штаба по оказанию содействия Бишкекской территориальной избирательной комиссии и участковым избирательным комиссиям города в решении организационных, материально – технических вопросов при подготовке и проведению выборов Президента Кыргызской Республики.

Работа городского штаба прошла под председательством градоначальника Албека Ибраимова, и приняли участие вице-мэры города Бишкек, представители ЦИК и ГРС КР, а также главы муниципальных районных администраций, руководители служб и структурных подразделений мэрии столицы.

Основной задачей штаба является своевременное оказание содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов и материально-технического обеспечения проведения выборов.

Выборы президента Кыргызской Республики пройдут 15 октября 2017 года.