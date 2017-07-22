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Афганские военные погибли в результате ошибочного удара США

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Афганские военнослужащие погибли в результате ошибочного удара США в провинции Гильменд. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили американские военные, передает Reuters.

Отмечается, что властям страны уже сообщили о случившемся. Точное число жертв не сообщается.

Авиаудар был нанесен днем 21 июля во время операции, которую афганские силы безопасности проводили при поддержке США. Атака была совершена по лагерю, где находились военные.

Объявленная небоевой миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с начала 2015 года. Согласно договоренности между командованием альянса и Кабулом, на афганской территории присутствуют около 12 тысяч военных, они тренируют и консультируют силовые ведомства исламской республики.

URL: http://www.vb.kg/363670
Теги:
Афганистан, США
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