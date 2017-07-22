Участники международного форума "Алтайская цивилизация" приняли декларацию

Сегодня 22 июля в Иссык-Кульской области на международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" была подписана декларация.

Было отмечено, что участники симпозиума основывались на общности историко-культурных связей народов и стремлению нового формата сотрудничества.

В декларации отмечено обращение к руководству государств Евразии, в которых проживают народы алтайской цивилизации, и других заинтересованных стран:

Совместно построить на Алтае историко-культурный центр "Алтайская цивилизация". Поддержать идею создания международного научно-исследовательского центра "Институт изучения алтайской цивилизации" в городе Бишкек. Разработать и реализовать программу комплексных научных исследований, расширения научных и образовательных связей с привлечением представителей научных, культурных и иных гуманитарных организаций. Поощрять исследования по алтаистике и оказывать содействие расширению научных и культурно-гуманитарных связей между народами алтайской языковой семьи и заинтересованными странами, совместное изучение археологических и историко-культурных памятников кочевой цивилизации Саяно-Алтая, Монголии, Западного и Восточного Тенир-Тоо (Тянь-Шаня), Памир-Алая. Организовать обмен учеными, деятелями культуры и искусства на постоянной основе. Популяризировать общие историко-культурные и этногенетические связи народов алтайской языковой семьи, с целью сохранения и развития языков и культурного наследия. Организовать издание научно-популярного электронного журнала "Алтайская цивилизация" для публикации новых и актуальных исследований. Реализовать проекты, направленные на популяризацию их результатов, использовать СМИ. Приветствовать создание центра кочевой цивилизации в Кыргызстане с разделом по истории, культуре и нематериальному наследию алтайских народов.

Кроме того участники форума отметили ряд важных умозаключений: