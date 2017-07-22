Участники международного форума "Алтайская цивилизация" приняли декларацию

Сегодня 22 июля в Иссык-Кульской области на международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" была подписана декларация.
Было отмечено, что участники симпозиума основывались на общности историко-культурных связей народов и стремлению нового формата сотрудничества.
В декларации отмечено обращение к руководству государств Евразии, в которых проживают народы алтайской цивилизации, и других заинтересованных стран:
- Совместно построить на Алтае историко-культурный центр "Алтайская цивилизация".
- Поддержать идею создания международного научно-исследовательского центра "Институт изучения алтайской цивилизации" в городе Бишкек.
- Разработать и реализовать программу комплексных научных исследований, расширения научных и образовательных связей с привлечением представителей научных, культурных и иных гуманитарных организаций.
- Поощрять исследования по алтаистике и оказывать содействие расширению научных и культурно-гуманитарных связей между народами алтайской языковой семьи и заинтересованными странами, совместное изучение археологических и историко-культурных памятников кочевой цивилизации Саяно-Алтая, Монголии, Западного и Восточного Тенир-Тоо (Тянь-Шаня), Памир-Алая.
- Организовать обмен учеными, деятелями культуры и искусства на постоянной основе. Популяризировать общие историко-культурные и этногенетические связи народов алтайской языковой семьи, с целью сохранения и развития языков и культурного наследия.
- Организовать издание научно-популярного электронного журнала "Алтайская цивилизация" для публикации новых и актуальных исследований. Реализовать проекты, направленные на популяризацию их результатов, использовать СМИ.
- Приветствовать создание центра кочевой цивилизации в Кыргызстане с разделом по истории, культуре и нематериальному наследию алтайских народов.
Кроме того участники форума отметили ряд важных умозаключений:
- Алтай является одной из колыбелей человеческой цивилизации, тысячелетиями он связывает наши народы общей историей и культурой;
- Мы поддерживаем усилия Кыргызской Республики, направленные на придание нового импульса научным исследованиям и развитию идет общности народов алтайской языковой семьи и современных условиях, изучению и популяризации алтайской цивилизации;
- Отдаем дань уважения поколениям путешественников и ученых, первооткрывателей и исследователей, внесших вклад в изучение языка, истории, культуры народов, входящих в алтайскую языковую семью и алтайскую цивилизацию;
- Принимаем во внимание результаты научных исследований и современное состояние наук, изучающих алтайские историко--культурные и этногенетические корни родственных народов, а также сложившиеся форматы научно-образовательных и культурных связей между ними;
- Признаем, что бережное отношение к окружающей среде является одной из высших ценностей наших народов, их значение будет усиливаться в будущем;
- Осознаем важность сохранения уникальных культур и языков, углубления изучения и популяризации историко-культурного наследия алтайских народов;
- Выражаем уверенность в том, что новый формат научно-образовательных и культурных связей между народами и странами, имеющими общие алтайские корни, будет способствовать углубления взаимопонимания, укреплению и расширению сотрудничества между нашими народами и заинтересованными странами;
- Уверены, что форум станет постоянно действующей площадкой и эффективным механизмом для обобщения достижений науки, образования и культуры народов алтайской цивилизации, реализации комплексных международных гуманитарных и иных проекто;
- Убеждены, что форум внесет вклад в сохранение и развитие наследия алтайской цивилизации и передаст его грядущим поколениям, как часть глобального диалога цивилизаций и культур.