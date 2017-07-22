В Жайылском районе утонули две девочки. Тело одной еще не нашли

В Жайылском районе Чуйской области в айыльном округе Суусамыр утонули две девочки. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточняется, несчастный случай произошел 20 июля на реке Кокемерен.

"Течением унесло двух девочек. Местными жителями были проведены поиски, в результате было найдено тело ребенка 2003 года рождения. Для поиска второй девочки 2004 года рождения были привлечены шесть спасателей и односельчане. Тело ребенка до сих пор найдено. Поисковые работы продолжаются", - сообщили в ведомстве.