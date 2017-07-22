В Кыргызстане внедряют укороченный курс лечения туберкулеза

На сегодняшний день при поддержке проекта USAID "Вызов туберкулезу", реализуемого KNCV, Кыргызстан начал внедрять укороченный девятимесячный курс лечения туберкулеза. Об этом сообщил 21 июля на встрече с министром здравоохранения КР Талантбеком Батыралиевым портфолио менеджер Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией в КР Арташес Мирзоян.

"Это очень передовая практика, на подступе к которой сегодня находятся и некоторые соседние страны, и очень хороший пример софинансирования, где Глобальный фонд предоставляет все препараты второго ряда для лечения этих коротких курсов лечения, а USAID покрывает все другие расходы, включая операционные расходы и техническую помощь. По результатам работы вместе с Национальнымцентром фтизиатрии и его партнерами мы готовим специальный доклад на следующую конференцию TB UNION в Гааге в 2018 году", - отметил он.

Множественно лекарственная устойчивость туберкулеза в целом лечится либо двадцать, либо двадцать четыре месяца, в зависимости от национальных руководящих принципов лечения. Для укороченного девятимесячного курса выбирается определенная когорта больных с лекарственной устойчивостью к туберкулезу, соответствующих критериям отбора ВОЗ.

"Преимущество в том, что, если вы лечите лекарственно-устойчивый туберкулез девять месяцев, то вероятность отрыва от лечения намного ниже. Почему часть больных уходит от лечения? Потому что очень трудно двадцать четыре месяца пить препараты, которые имеют много побочных эффектов. Сегодня в Кыргызстане количество вылеченных больных МЛУ/ТБ, к сожалению, составляет 58%, и это достаточно низкий показатель, так как региональный целевой показатель должен равняться 75%. Одна из причин, почему мы не достигаем нужных цифр, потому что больные либо умирают, либо они просто прерывают лечение или мигрируют", - сообщил Мирзоян.

По данным Национального центра фтизиатрии, девятимесячный курс лечения в настоящее время проходит 74 пациента, и он показывает хорошие результаты.