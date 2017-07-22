Погода
$ 67.95 - 68.42
€ 78.35 - 79.80

Юный борец Нуртазин Керимберди уулу стал чемпионом Азии

105  0
Гулиза Авазова

Кыргызстанец Нуртазин Керимберди уулу стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе среди кадетов в в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, во второй день чемпионата разыгрывались медали в трех весовых категориях по греко-римской борьбе, где в легком весе до 50 кг выступил Керимберди уулу, который вышел в финал состязаний. В решающей схватке за золото он одолел представителя Ирана и стал чемпионом.

В этот день еще одну бронзу взял Марлен Асыкеев в весовой категории до 58 кг, пятым стал Руслан Алмасбеков (до 69 кг).

Напомним, в первый день чемпионата кыргызстанцы завоевали пять медалей, серебряными призерами стали Байэль Сатыев и Байэль Сатыев, а бронзу выиграли Аслан Тойчуев, Акылбек Талантбеков и Данияр Шеримбеков.

По итогам чемпионата сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла третье место, завоевал одно золото, два серебра и 4 бронзовых.

Отметим, вчера также стартовали состязания по женской борьбе, где девочки боролись за пять комплектов медалей. Копилка сборной Кыргызстана пополнилась одной медалью, серебряную медаль завоевала Нураида Анаркулова (до 56 кг), уступив в финале представительнице Монголии Пуревсурен Улзнсайхану.

URL: http://www.vb.kg/363676
Теги:
греко-римская борьба, женская борьба, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  