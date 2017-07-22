Юный борец Нуртазин Керимберди уулу стал чемпионом Азии

Кыргызстанец Нуртазин Керимберди уулу стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе среди кадетов в в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, во второй день чемпионата разыгрывались медали в трех весовых категориях по греко-римской борьбе, где в легком весе до 50 кг выступил Керимберди уулу, который вышел в финал состязаний. В решающей схватке за золото он одолел представителя Ирана и стал чемпионом.

В этот день еще одну бронзу взял Марлен Асыкеев в весовой категории до 58 кг, пятым стал Руслан Алмасбеков (до 69 кг).

Напомним, в первый день чемпионата кыргызстанцы завоевали пять медалей, серебряными призерами стали Байэль Сатыев и Байэль Сатыев, а бронзу выиграли Аслан Тойчуев, Акылбек Талантбеков и Данияр Шеримбеков.

По итогам чемпионата сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла третье место, завоевал одно золото, два серебра и 4 бронзовых.

Отметим, вчера также стартовали состязания по женской борьбе, где девочки боролись за пять комплектов медалей. Копилка сборной Кыргызстана пополнилась одной медалью, серебряную медаль завоевала Нураида Анаркулова (до 56 кг), уступив в финале представительнице Монголии Пуревсурен Улзнсайхану.