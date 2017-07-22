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Атамбаев принял экс-председателя Эл Курултая Республики Алтай Белекова

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ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 22 июля, в Государственной резиденции в городе Чолпон-Ата принял депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ, экс-председателя Государственного собрания - Эл Курултая Республики Алтай Ивана Белекова, который прибыл в страну для участия в работе международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи гость поблагодарил главу государства за приглашение принять участие в международном форуме. "Я почувствовал, что форум подготовлен очень основательно, причём с глубинным осмыслением его идеи", - сказал Белеков.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Алтай в культурно-гуманитарной сфере с учётом исторических связей двух народов.

URL: http://www.vb.kg/363679
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Иссык-Кульская область
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