Атамбаев принял экс-председателя Эл Курултая Республики Алтай Белекова

Алмазбек Атамбаев сегодня, 22 июля, в Государственной резиденции в городе Чолпон-Ата принял депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ, экс-председателя Государственного собрания - Эл Курултая Республики Алтай Ивана Белекова, который прибыл в страну для участия в работе международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи гость поблагодарил главу государства за приглашение принять участие в международном форуме. "Я почувствовал, что форум подготовлен очень основательно, причём с глубинным осмыслением его идеи", - сказал Белеков.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Алтай в культурно-гуманитарной сфере с учётом исторических связей двух народов.