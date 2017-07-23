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Сын лидера "Талибана" погиб при совершении теракта

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Сын лидера радикальной группировки "Талибан" Мулави Хайбатуллы Ахунзады (Mullah Haibatullah Akhundzada) погиб в четверг, 20 июля, в провинции Гильменд на юге Афганистана, совершив теракт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения.

23-летний Абд ар-Рахман Халид (Abdur Rahman Khalid) находился за рулем транспортного средства, начиненного взрывчаткой. Машина ехала в сторону афганской военной базы, расположенной в городе Гиришк. О жертвах не сообщается.

Отмечается, что сын главаря талибов учился в медресе и давно планировал стать смертником.

В последнее время в провинции Гильменд участились военные действия с участием талибов и правительственных сил.

Мулави Хайбатулла Ахунзада стал новым лидером радикального движения "Талибан" в Афганистане после ликвидации муллы Ахтара Мансура (Akhtar Mansour). Мансур был уничтожен в ходе спецоперации, проведенной США на афгано-пакистанской границе 21 мая 2016 года.

URL: http://www.vb.kg/363686
Теги:
Афганистан, терроризм
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