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В Бишкеке горит кафе и интернет-клуб

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Аида Джумашева

В Бишкеке на пересечении улиц Горького и Тыныстанова горит кафе (фастфуд "Дасторхон") и интернет-клуб. Информацию об этом сегодня, 23 июля, подтвердили в пожарно-спасательной службе.

Пожар произошел ранним утром воскресенья в 07.00. Звонок на пульт 101 поступил в 07.15. Сейчас на месте работают три пожарных расчета.

Огнеборцы пытаются локализовать очаг возгорания. По-прежнему идет задымление.

Один из пользователей соцсетей выложил видео чрезвычайного происшествия с места событий.

По видеокадрам видно, существовала большая угроза, что пламя может перекинуться на соседние здания.

13:35 Завершился разбор завалов, тушение мелких очагов пожаров. Для работы были привлечены три пожарных расчета.

10:35 По предварительным данным, пожар начался в обувном магазине "Лион" и распространился на расположенное рядом интернет-кафе. В настоящий момент из магазина вывозят товар.

10.26 Очаг возгорания локализован, но по-прежнему идет задымление. Предварительно, сгорело 1000 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

URL: http://www.vb.kg/363687
Теги:
пожар
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