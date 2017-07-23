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Сирийские войска вышли к южному берегу Евфрата

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Сирийская армия и отряды народного ополчения в субботу, 22 июля, выбили террористов из населенных пунктов Дахиля и Эс-Сабхи к востоку от Ракки, где находится форпост "Исламского государства". Об этом сообщает ТАСС.

В результате войска вышли к южному берегу реки Евфрат и угрожают бандам ИГ, осадившим Дейр-эз-Зор, который расположен в 420 километрах от Дамаска.

Освобожденные селения Дахиля и Эс-Сабхи находятся поблизости от газового месторождения Сабхави, возвращенного под контроль правительственных сил.

Армия и ополченцы с начала июля освободили более 40 нефтяных и газовых объектов в Сирийской пустыне к югу от Ракки. Среди них нефтяные поля Дабсан, Дайлаа, Румейлан, Эс-Саура и Эль-Ваххаб. Террористы при отступлении подорвали часть скважин.

URL: http://www.vb.kg/363689
Теги:
Сирия, терроризм
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