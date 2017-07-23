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Батыралиев: До сих пор не распаковано оборудование 30-летней давности

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Руслан Изреков

"На Детской молочной кухне в Бишкеке есть оборудование тридцатилетней давности, которое даже не распаковывалось, - рассказал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, ознакомившись с работой столичного предприятия 22 июля. – Имея молочные берега и реки, мы не можем наладить в Кыргызстане достойное производство детского питания и обеспечить им всех нуждающихся в то время, как постоянно твердим о необходимости улучшении питания детей и матерей и обращаемся за помощью международных доноров. Необходимо подумать о том, как улучшить ситуацию и, возможно, создать в стране национальный центр или институт детского питания. Мы не можем растить детей и осуществлять заботу о них и завтрашнем дне Кыргызстана в таких условиях. В противном случае не надо говорить о том, что у Кыргызстана есть будущее, потому что дети – его первооснова".

По словам заведующей производством детской молочной кухни г. Бишкек Ольги Кривошеиной, в настоящее время на предприятии производится 2,5 тысяч порций биолакта, творожка и некоторых других продуктов. В былые времена производили 12 тысяч порций и было всё автоматизировано.

Постепенно оборудование вышло из строя. С годами и востребованности стало меньше, скорее всего, по причине того, что мало стали выделять питания на бесплатной основе. У кого нет прописки, питание тоже не выдают.

"Мы раздаём готовую продукцию каждый день в 4.00 на 27 пунктов, во все столичные центры семейной медицины. У каждого из трех автомобилей имеется свой маршрут. На местах продукцию принимают раздаточные сёстры, имеются все необходимые документы и списки. Дефицита в молоке нет, нам его поставляют хозяйства Ысык-Атинского района. Молоко проходит контроль качества и обязательно проверяется на жирность, туберкулез, бруцеллез и другие заболевания", - сообщила Кривошеина.

URL: http://www.vb.kg/363693
Теги:
дети, здравоохранение, питание, Талантбек Батыралиев
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