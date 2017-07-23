В Норильске автобус протащил по земле застрявшую ногой в двери девочку

В российском городе Норильск автобус несколько метров протащил по земле четырехлетнюю девочку, чью ногу зажало дверью. Видео инцидента было опубликовано вечером 22 июля в сообществе "Это Норильск, детка!" во "ВКонтакте".

На записи видно, как ребенок вместе с женщиной направляется к задней двери автобуса. Когда девочка поднялась на первую ступеньку, двери внезапно закрылись и транспортное средство тронулось, потащив ребенка за собой.

Еще на одном ролике той же группы видно как около 10 человек бегут за тащащим ребенка автобусом, пока тот не останавливается.

23 июля в ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что полицейские в Норильске начали проверку по факту происшествия. В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, говорится на сайте ведомства. Ему грозит штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до двух лет. Кроме того, был составлен ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации транспортного средства.

Девочку госпитализировали с ушибами и ссадинами.