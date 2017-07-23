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В Аламудунском районе водитель сбил пожилого мужчину и скрылся

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Аида Джумашева

В Аламудунском районе Чуйской области водитель сбил пожилого мужчину на смерть и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 23 июля, "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции области.

Уточняется, что ДТП произошло в селе Кара-Жыгач 22 июля, примерно в 22.00.

"Водитель Hoda Accord сбил 64 летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Сегодня утром сотрудники УПМ нашли автомобиль и задержали его владельца, совершившего ДТП. Им оказался 30 летний житель столицы. В настоящий момент ведутся следственно-оперативные мероприятия", - проинформировали ВБ.

URL: http://www.vb.kg/363696
Теги:
ДТП, Чуйская область, Патрульная милиция
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