В Аламудунском районе водитель сбил пожилого мужчину и скрылся

В Аламудунском районе Чуйской области водитель сбил пожилого мужчину на смерть и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 23 июля, "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции области.

Уточняется, что ДТП произошло в селе Кара-Жыгач 22 июля, примерно в 22.00.

"Водитель Hoda Accord сбил 64 летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Сегодня утром сотрудники УПМ нашли автомобиль и задержали его владельца, совершившего ДТП. Им оказался 30 летний житель столицы. В настоящий момент ведутся следственно-оперативные мероприятия", - проинформировали ВБ.