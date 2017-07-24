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Аргентинский судья спас жизнь футболисту во время матча

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Главный арбитр Яэль Фалькон, обслуживавший матч четвертого дивизиона чемпионата Аргентины между "Сан-Мигелем" и "Дефенсорес Унидос", спас жизнь футболисту Исаису Олариаге. Об этом 22 июля сообщает лента.ру со ссылкой на Ole.

После столкновения с соперником Олариаге потерял сознание, у него запал язык. Рефери оказал пострадавшему первую помощь, а затем им занялись медики. Врачи отметили, что футболист выжил благодаря своевременному вмешательству Фалькона.

"Я увидел, что игрок в конвульсиях. Как правило, в таких случаях основной причиной смерти становится запавший язык. Я поставил его язык в безопасное положение, после чего позволил вмешаться врачам", - рассказал Фалькон.

Встреча завершилась вничью 0:0.

URL: http://www.vb.kg/363697
Теги:
спорт, футбол, Аргентина
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