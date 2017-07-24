В Узбекистане опубликовали молитвы для поступающих в вузы

Духовное управление мусульман Узбекистана опубликовало на своем сайте три молитвы для абитуриентов на экзаменах в вузы.

Эти молитвы – на знание, коммуникативные навыки и удачу – "укрепляют веру и даруют спокойствие абитуриентам и их близким", сообщили в пресс-службе управления.

Первая молитва просит о благополучном завершении экзамена: "Господь, облегчи, не утруждай. Господь сделай благодатным завершение этого дела".

Вторая предназначена для улучшения навыков общения абитуриента:

"Господи! Раскрой мое сердце (для принятия твоих откровений). Облегчи мне дело. И развяжи узел на моем языке. Чтобы они понимали мою речь".

Третья просит увеличить "знания и понимание", чтобы абитуриент наилучшим образом проявил себя на экзамене.

В Духовном управлении мусульман предупреждают, что лишь на молитвы полагаться не стоит, и залогом успеха на экзамене или при тестировании является, "прежде всего тщательная подготовка и изучение материала".