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Нападение на посольство Израиля в Иордании: есть жертвы

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Один гражданин Иордании был убит и еще два человека - граждане Израиля и Иордании - получили ранения в результате нападения на израильское посольство в Аммане, сообщает Би-би-си.

Сообщается, что оба раненых иорданца (один из них позже скончался от ран) работали в мебельной компании и зашли в посольство незадолго до начала стрельбы.

Детали произошедшего пока не сообщаются, причина нападения также непонятна.

Израильское посольство в Аммане расположено в одном здании с жилым домом. Сейчас оно окружено силами безопасности, его сотрудники эвакуированы.

Израильские власти не комментируют инцидент и ввели ограничения на публикацию его подробностей в прессе.

Би-би-си сообщает, что все прилегающие к посольству улицы оцеплены, однако власти пока не предоставляют никакой информации.

Израиль и Иордания заключили мирный договор в 1994 году.

В последние дни в отношениях между двумя странами возникла напряженность, после того как власти Израиля усилили меры безопасности вокруг Храмовой горы в Восточном Иерусалиме.

В пятницу тысячи иорданцев приняли участие в демонстрации протеста в Аммане против решения израильских властей установить металлоискатели на подходах к Старому городу Иерусалима.

Иордания - официальный хранитель святых для ислама мест в Иерусалиме. На Храмовой горе находятся мечеть Аль-Акса и мечеть Омара (Купол Скалы), почитающиеся мусульманами как одни из наиболее святых мест.

14 июля израильские власти резко ограничили доступ к этим мечетям, после того как оттуда вышли двое израильских арабов и застрелили двух израильских полицейских из друзской общины.

Палестинцы требуют, чтобы израильские власти демонтировали металлоискатели.

URL: http://www.vb.kg/363702
Теги:
Израиль, стрельба, Иордания
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