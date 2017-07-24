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Смертник взорвал бомбу в Кабуле

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Автомобиль со смертником, начиненный взрывчаткой, взорвался в одном из западных районов Кабула, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press и местную полицию.

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о двух погибших. Еще как минимум двое пострадали, степень тяжести их травм пока не установлена.

В западной части Кабула живут некоторые политические лидеры, например, Мохаммед Мохакик, представитель народности хазара. Ранее в этом районе уже произошел взрыв, унесший жизнь Рамазана Хуссейнзады, видного представителя шиитского духовенства и хазарской общины.

URL: http://www.vb.kg/363703
Теги:
Афганистан, взрыв, терроризм
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