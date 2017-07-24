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Тело погибшей в ДТП в Москве беременной кыргызстанки доставлено на родину

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Айдана Абдуваитова

Тело погибшей в ДТП в Москве беременной кыргызстанки доставлено на родину. Об этом сообщили в кыргызстанском посольстве в Москве.

В ночь на 19 июля на Ленинградском шоссе в Москве произошло крупное ДТП, в результате которого погибла 22-летняя гражданка Кыргызстана Алтынай Салиева. Известно, что водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в ограждение. В результате удара девушка, которая была на 30-й неделе беременности, получила серьезные травмы. В больнице после двух операций она скончалась, ребенок также не выжил.

В настоящее время УВД города Москвы проводит комплекс следственно-оперативных действий по факту ДТП.

21 июля родственники вывезли тело девушки на родину.

URL: http://www.vb.kg/363704
Теги:
ДТП, Россия, соотечественники
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Комментарии
Али
24.07.2017, 11:03

Искренние соболезнования родным и близким. Бейиште болсун жандары

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