Футбол: в Бишкеке Оман завоевал путевку на чемпионат Азии, КР - последняя

На стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке завершились матчи группы "А" в рамках отборочного раунда чемпионата Азии U-23.

В заключительной игре группы за путевку в финальную стадию чемпионата Азии боролись сборные Ирана и Омана, которые обыграли ранее Кыргызстан и имели в активе по одной победе.

Со стартовым свистком иранцы отдали инициативу сборной Омана, которая безуспешно пыталась взломать оборону соперников. В свою очередь наследники персов в своих немногочисленных атаках создавали ряд проблем защитникам и голкиперу оманцев.

Первые 45 минут командам не удалось открыть счет, однако с началом второго тайма игра оманцев выглядела более собраннее и сопровождалась непрерывными атаками. И через несколько минут это дало свои плоды. Джамелю аль-Яхмади удалось перекинуть мяч через вратаря и двух защитников 1:0.

Даже после забитого гола оманцы не стали расслабляться и продолжили атаковать. На 71-й минуте они удвоили счет в матче. Нападающий Мухсен аль-Гассани получил мяч на подступах к штрафной площади и пробил издалека, а вратарь иранцев был бессилен против такого удара.

Таким образом, матч завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Омана, которая стала участником финала чемпионата Азии-2018 в Китае.

На послематчевой пресс-конференции тренер оманцев Хамед аль-Азани поблагодарил своих подопечных за фантастическую игру и результат. Он отметил, что его команда продолжит также усердно работать в будущем.

В свою очередь тренер Ирана Амирхоссейн Пеиравани сказал, что он надеется получить вторую путевку в качестве лучшей команды, занявшей второе место в группе.

Отметим, в отборе участвуют 40 команд, поделенных на 10 групп, а в финальный этап чемпионата выйдут победители в своих группах, а также 5 лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

Напомним, участвовавшая в этом турнире сборная Кыргызстана потерпела два поражения, в первом матче уступила Ирану (1:2), а затем более крупным счетом Оману (1:5). Тем самым, заняв последнее место в группе, сборная Кыргызстана попрощалась с надеждой на выход в финальный раунд чемпионата.