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В госрезиденции в Чолпон-Ате проходит итоговая пресс-конференция президента

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Родион Решетов

Сегодня, 24 июля, в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате проходит итоговая пресс-конференция президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В мероприятии принимают участие представители местных и зарубежных средств массовой информации, а также эксперты и чиновники.

Отметим, данная пресс-конференция является завершающей для президента, так как уже этой осенью в стране пройдут выборы нового главы государства.

Между тем сейчас в резиденции все готовятся к приезду Алмазбека Атамбаева. Отметим, что сейчас в зале находятся более 60 журналистов, а также более 10 экспертов, политологов, экономистов и представители власти.

Сегодня президент ответит на все вопросы, которые будут поступать как от журналистов, так и от экспертов.

URL: http://www.vb.kg/363706
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент
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