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Атамбаев рассказал о политической ситуации в стране и о военных базах

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Родион Решетов

Сегодня, 24 июля, в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате проходит итоговая пресс-конференция президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В мероприятии принимают участие представители местных и зарубежных средств массовой информации, а также эксперты и чиновники.

Главе государства задали вопрос о политической ситуации в стране, международных отношениях и грядущих выборах. В частности, говоря о военных базах в Кыргызстане, по мнению президента, сейчас в нашей стране ситуация наладилась. Так, если взять в пример американскую базу, то ее убрали. Что же касается российской, то с ней работа ведется в штатном режиме и проблем нет.

"Помните, что в 2014 году покойный Ислам Абдуганиевич (прим редакции: Ислам Каримов, экс-президент Узбекистана) говорил, что возможны войны за воду в регионе. И в конце того же года Узбекистан получил 328 бронированных машин, каждая почти по миллион долларов. Вот вся цена демократии, вот чего стоят слова демократов. Я сказал, раз вы за демократию, почему вы нам их не передали", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Затем он рассказал о своем отношении к Госдепу США. В частности, речь зашла об угрозе размещения военных баз для населения на территории нашей страны.

"У меня абсолютно нет теплых чувств к политике, которую вел Госдеп США при демократах. Когда выставили базу, мне некоторые страны сказали, что ракеты запустят по американским базам и ваши люди пострадают, сами знаете, у них проблемы с Ираном", - сказал президент.

URL: http://www.vb.kg/363710
Теги:
Алмазбек Атамбаев, военная служба, президент
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