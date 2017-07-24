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Атамбаев: Будут раскачивать ситуацию на выборах - окажутся в одном месте

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Родион Решетов

Сегодня, 24 июля, в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате проходит итоговая пресс-конференция президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В мероприятии принимают участие представители местных и зарубежных средств массовой информации, а также эксперты и чиновники.

Глава государства рассказал, что кыргызстанцы могут быть уверены в прозрачности и честности выборов. Те же, кто будет пытаться дестабилизировать ситуацию, ответят за это.

"Какие бы итоги выборов президента не были, главное, что мы гарантируем, - чистый подсчет голосов. Некоторые, может, и будут продавать голоса. Значит, не всех еще разбудили. Но я гарантирую мирную передачу власти. Те же, кто будет раскачивать ситуацию, окажутся в одном месте и надолго. Вы мой характер знаете", - сказал президент.

URL: http://www.vb.kg/363711
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент
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Комментарии
Aybike Tursunova
24.07.2017, 12:44
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 3
Комментариев: 27

Думаю, что президент  имел в виду слово из 4 букв - СИЗО.

0
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Жалоба модератору
Aybike Tursunova
24.07.2017, 12:44
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 3
Комментариев: 27

Думаю, что президент  имел в виду слово из 4 букв - СИЗО.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Aybike Tursunova
24.07.2017, 12:46
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 3
Комментариев: 27


Те же, кто будет пытаться дестабилизировать ситуацию, ответят за это.

Любой межнац должен пресекать мгновенно, особенно из уст политиков.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Aybike Tursunova
24.07.2017, 12:46
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 3
Комментариев: 27


Те же, кто будет пытаться дестабилизировать ситуацию, ответят за это.

Любой межнац должен пресекать мгновенно, особенно из уст политиков.

0
Цитировать
Жалоба модератору
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