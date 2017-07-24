Атамбаев: Будут раскачивать ситуацию на выборах - окажутся в одном месте

Сегодня, 24 июля, в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате проходит итоговая пресс-конференция президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В мероприятии принимают участие представители местных и зарубежных средств массовой информации, а также эксперты и чиновники.

Глава государства рассказал, что кыргызстанцы могут быть уверены в прозрачности и честности выборов. Те же, кто будет пытаться дестабилизировать ситуацию, ответят за это.

"Какие бы итоги выборов президента не были, главное, что мы гарантируем, - чистый подсчет голосов. Некоторые, может, и будут продавать голоса. Значит, не всех еще разбудили. Но я гарантирую мирную передачу власти. Те же, кто будет раскачивать ситуацию, окажутся в одном месте и надолго. Вы мой характер знаете", - сказал президент.