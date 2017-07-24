Атамбаев рассказал о президентских амбициях Чыныбая Турсунбекова

Сегодня, 24 июля, в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате проходит итоговая пресс-конференция президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В ходе мероприятия глава государства рассказал об амбициях лидера парламентской фракции СДПК.

По словам президента, инициатива Чыныбая Турсунбекова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента - это решение, которое не поддержала партия. Кроме того, по словам Алмазбека Атамбаева, решение о выдвижении нынешнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова было не случайным, это был выбор социума.

"Чыныбай Акунович достаточно долго работал и был хорошим лидером фракции. Но нет человека, который не ошибается. Когда СДПК искала кандидата и спрашивала у меня совета, я предложил провести социальный опрос. Были проведены три опроса, первым был Сооронбай Жээнбеков, вторым - Сапар Исаков. Если же он не соглашается с решением съезда, то согласно уставу должен выйти из партии", - сказал Атамбаев.