Атамбаев о новой Конституции: Теперь она написана не под одного президента

Сегодня, 24 июля, в государственной резиденции в городе Чолпон-Ате проходит итоговая пресс-конференция президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Глава государства рассказал о новой Конституции, которую принял народ Кыргызстана на последнем референдуме. Так, по словам Алмазбека Атамбаева, согласно новому основному закону премьер-министр получит больше сил. "Это говорит о том, что прежняя Конституция была написана под одного человека - президента", - сказал он.

"Когда придет новый президент, вы это сразу поймете. Перед уходом на каникулы парламент принял хорошие законы по выборам. Там нельзя будет перетасовывать списки, никого толпой вышвыривать. Сейчас у нас другое время, раньше - то район захватят, то область. Сколько было бессонных ночей, когда пытались захватить не то чтобы район, а даже Белый дом! Вы вспомнить, как схватили Каптагаева, его облили бензином и держали пять часов в багажнике. А сейчас эти люди такие белые и пушистые, их еще и НПО защищают, в другой стране за захват губернатора расстреляли бы", - сказал президент.

Он также отметил, что все эти заступники защищают не Кыргызстан, а врагов Кыргызстана. И он собрал бы их всех в один самолет и отправил в другую страну, где им платят деньги", - добавил он.