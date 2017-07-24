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Опрос "ВБ": Почти 40 кандидатов в президенты – нормально ли это?

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Кирилл Степанюк

О намерении баллотироваться в президенты заявили почти 40 претендентов и, возможно, это число еще не окончательное. Среди выдвиженцев есть политики и бизнесмены, безработные и пенсионеры, а также в большом количестве присутствуют граждане, которых можно отнести к категории "городские сумасшедшие".

Подавляющее большинство бишкекчан считает, что такое количество кандидатов на высший государственный пост - явление ненормальное. По мнению горожан, нездоровые амбиции - еще не повод баллотироваться в президенты. Некоторые из участников опроса считают, что пора вводить ограничения и не допускать до выборов тех, кто не имеет достаточного опыта в управлении государством, другие крутят пальцем у виска и говорят, что это позор на весь мир.

URL: http://www.vb.kg/363717
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан
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