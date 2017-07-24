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Пятерых маленьких кыргызстанцев вернули на родину из России

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ВБ

Министерство труда и социального развития при поддержке Посольства КР в РФ вернуло на родину пятерых малышей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила начальник Управления по защите семьи и детей МТСР КР Жаныл Джумабаева.

"Возраст репатриированных детей из России - от 3-х месяцев до года. Все полностью осмотрены врачами и размещены в детские дома. Теперь мы проведем работу по розыску родителей либо родственников детей для дальнейшего воссоединения их с биологической семьей", - отметила она.

По данным Минтруда и соцразвития, с начала 2011 года всего на родину возвращены 72 ребенка. В текущем году - 8 детей.

URL: http://www.vb.kg/363719
Теги:
дети, Россия, Минтруда
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