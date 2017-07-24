Абулгазиев: Мы должны сохранить популяцию снежного барса

Мы должны сохранить популяцию снежного барса, являющегося одним из символов нашей природы. Об этом первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев сказал в ходе очередного заседания организационного комитета по подготовке и проведению Саммита по сохранению снежного барса и его экосистем.

"Через месяц в городе Бишкек пройдет очередной Саммит по сохранению снежного барса и его экосистем. Это очень важное мероприятие, основной целью которого является сохранение популяции снежного барса и ареалов обитания. Учитывая высокий уровень предстоящего форума, оргкомитету в оставшееся время необходимо сосредоточиться на решении ряда вопросов. Саммит, организованный по инициативе Кыргызской Республики, должен пройти на высоком уровне и иметь практическое применение", - подчеркнул он.

По итогам заседания оргкомитета ряду министерств и ведомств даны поручения, направленные на своевременное выполнение утвержденного ранее Межведомственного плана мероприятий и выработку конкретных предложений по сохранению популяции снежного барса, которые будут отражены в итоговой декларации саммита.